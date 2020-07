Repubblica - 40mln più Ounas per chiudere col Lille per Osimhen, poi Giuntoli si fionderà su Boga: i dettagli

Ultime calciomercato Napoli - Son tre i nomi che orbitano intorno al mondo azzurro, per quanto riguarda l'attacco ormai da settimane: Under, Osimhen e Boga. A raccontarne gli ultimi aggiornamenti è l'edizione odierna di Repubblica.

Il Napoli infatti continua il pressing su Boga, Under e Osimhen:

Al Napoli piace infatti Under, mentre la Roma vorrebbe Milik. Ma tra le parti non c’è ancora l’accordo economico. Il club azzurro è invece vicinissimo alla definizione del suo primo colpo per la prossima stagione: l’acquisto del centravanti Victor Osimhen, 22 anni, che ha già visitato la città nei giorni scorsi e ha fatto una buona impressione pure come persona a De Laurentiis e a Gattuso. Stima ricambiata, visto che il giovane giocatore nigeriano ha dato formalmente il suo via libera all’operazione. Ora tocca al Lille accettare la maxi offerta ricevuta (40 milioni più il cartellino di Ounas) e ratificare anche ufficialmente la conclusione dell’affare. Poi il ds Giuntoli si getterà a capofitto su Jeremie Boga, l’altra freccia da aggiungere all’attacco per il futuro. A fargli posto sarà Callejòn, che si sta comunque togliendo la soddisfazione di congedarsi a testa alta: gol con Spal e Roma.