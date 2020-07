Boga-Napoli, RPN: mercoledì l'incontro tra Giuntoli e l'agente, l'offerta degli azzurri è la più alta per il Sassuolo

Ultime notizie mercato Napoli - Oltre a Victor Osimhen, il Napoli ha messo nel mirino anche Jeremie Boga, esterno sinistro di piede destro in forza al Sassuolo che quest'anno ha avuto la sua definitiva consacrazione. Stando a quanto riportato da Radio Punto Nuovo, è programmato per mercoledì un incontro tra Cirstiano Giuntoli e l'agente del ragazzo. Allo stato attuale delle cose, l'offerta del Napoli sarebbe quella più alta pervenuta al Sassuolo ma non la migliore giunta sul tavolo del suo entourage. Per ottenere il suo sì, ci sarà da battere la concorrenza dell'Atalanta e del Borussia Dortmund che si sono già mosse con l'agente.

