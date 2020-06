Boga-Napoli, Cronache di Napoli: da De Laurentiis 25mln pagabili in due rate, il Sassuolo ha chiesto tempo

Calciomercato Napoli - Uscito allo scoperto Cristiano Giuntoli (“Boga è un giocatore molto bravo che sicuramente non farebbe comodo solo al Napoli, ma a tante squadre”), il Napoli rompe gli indugi e va all’assalto di Jeremie Boga. L’esterno ivoriano classe 1997 del Sassuolo è un vecchio pallino degli azzurri, come racconta Cronache di Napoli:

"De Laurentiis ha incassato la disponibilità a cedere il calciatore e il Napoli sa di avere una corsia preferenziale. 25 milioni pagabili in due rate, al giocatore un contratto di 5 anni con ingaggio da 2 milioni compresi bonus legati al rendimento. I neroverdi vogliono far fruttare la cessione e hanno chiesto tempo al Napoli: non hanno ancora scartato l’idea di cederlo, trattenendolo un altro anno nella speranza che la quotazione cresca ulteriormente"