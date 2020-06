Boga-Napoli, CorSport: De Zerbi vorrebbe ancora valorizzarlo, il Sassuolo vorrebbe tenerlo nonostante il pressing azzurro

Calciomercato Napoli - Un fenomeno Jeremie Boga. Sì, senza esagerazioni ma pesando quanto gira attorno a questo ragazzo che si è conquistato la scena al Sassuolo e l'ha ripresa dopo il lockdown. ne parla il Corriere dello Sport:

"Per la prima volta ha raggiunto la doppia cifra in una singola stagione. L'ad Carnevali l'ha blindato, eliminando il diritto di ricompra da 15 milioni del Chelsea, per annunciare la volontà di trattenerlo anche per la prossima stagione nonostante il pressing da più parti, soprattutto dal Napoli. Il futuro di Boga è da scoprire, De Zerbi vorrebbe ancora valorizzarlo, sfruttando n on solo la ripartenza"