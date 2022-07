Blitz Solbakken in Italia! Toccata e fuga ieri nella capitale, incontro mercato con Napoli o Roma?

Mercato Napoli le ultimissime oggi. Toccata e fuga a Roma a sorpresa per Ola Solbakken. L'esterno offensivo di proprietà del Bodo Glimt, secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Tempo è sbarcato nella Capitale ieri mattina alle 9.30 (in compagnia del suo procuratore Carlsson) e, sempre dall'aeroporto di Ciampino, è ripartito con un jet privato alla volta della Norvegia intorno alle 19.30 di una calda e afosa domenica romana. Ora è da capire se la sua visita in Italia sia da ricondurre al Napoli (il suo profilo viene valutato per sostituire lo scontento Politano) o per definire con la Roma con cui è in trattativa da tempo.

Ola Solbakken calciomercato Napoli Roma

Solbakken in Italia, incontro mercato Napoli o Roma?

Ecco cosa scrive a riguardo Il Tempo sul blitz a sorpresa dell'esterno norvegese in Italia