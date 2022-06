Bernardeschi-Napoli, Sky: "In arrivo nuovo contatto con ADL per limare i dettagli e chiudere la trattativa"

Calciomercato Napoli - Bernardeschi-Napoli, la redazione di Sky Sport continua ad affermare come l'ex giocatore Juve sia vicino a vestire la maglia azzurra.

Bernardeschi Napoli: le ultime da Sky

Il Napoli continua il pressing per l'acquisto di Bernardeschi, arrivano novità da Sky Sport sulla vicenda. Ecco quanto riportato dai colleghi del canale satellitare:

Situazione Federico Bernardeschi, è un giocatore sul quale il Napoli ha messo gli occhi. E' a parametro zero e per il Napoli può significare un investimento che può coprire diverse zone del campo. C'è la necessità da parte del Napoli di mettere in campo un po' più di esperienza. Il giocatore è stato contattato direttamente da De Laurentiis, si tratta di un jolly duttile, immaginiamo che nei prossimi giorni dopo l'ulteriore contatto tra De Laurentiis e l'entourage del giocatore possano essere limati i dettagli per conludere la trattativa e far si che Bernardeschi sia un nuovo giocatore del Napoli.