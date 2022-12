Bereszynski-Napoli, CorSport.it annuncia: "Mancano soltanto le firme!"

Calciomercato Napoli - "Bereszynski al Napoli, mancano solo le firme", apre così l'edizione online del Corriere dello Sport che aggiunge: "Gli azzurri hanno chiuso uno scambio di prestiti con la Sampdoria: a Genova andrà Zanoli".

L'edizione online del quotidiano dà gli ultimi aggiornamenti sull'affare Bereszynski al Napoli con Zanoli alla Sampdoria e Contini che rientra dal prestito:

"Il Napoli e la Sampdoria hanno chiuso uno scambio di prestiti: Bartosz Bereszynski si trasferirà alla corte di Luciano Spalletti, mentre Zanoli vestirà la maglia blucerchiata: mancano solo le firme. Il giovane difensore (che in questa stagione ha collezionato una presenza in campionato) si trasferirà a Genova in prestito secco, mentre il terzino polacco arriverà a Napoli in prestito, con diritto di riscatto. Nell'operazione sarà coinvolto anche Nikita Contini, che tornerà a Napoli come terzo portiere, alle spalle di Meret e Sirigu".