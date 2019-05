Bennacer-Napoli, Gazzetta annuncia: "Dopo Di Lorenzo arriva Bennacer: Giuntoli in pole per chiudere il secondo acquisto, le cifre"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Non solo Giovanni Di Lorenzo, il secondo acquisto del Napoli potrebbe essere Ismael Bennacer sempre dall'Empoli. Gli azzurri sarebbero in pole per il centrocampista.

Calcio mercato Napoli, dopo Di Lorenzo arriva Bennacer

Secondo l'edizione odierna della La Gazzetta dello Sport, dopo Giovanni Di Lorenzo potrebbe arrivare alla SSC Napoli un altro giocatore dall'Empoli:

"Non solo Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli vuole chiudere con l’Empoli anche per Ismael Bennacer, 21 anni, un centrocampista centrale con buone qualità tecniche. La trattativa tra i due club è già a buon punto, tant’è che Cristiano Giuntoli ha chiesto alla dirigenza toscana di pazientare qualche giorno e di non prendere in considerazione altre offerte, perché il ragazzo rientra nel progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Dunque, il mediano algerino potrebbe essere il secondo acquisto napoletano dopo quello di Di Lorenzo, a dimostrazione di quanto sia forte l’asse Napoli-Empoli.