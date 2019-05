Benevento, il presidente Vigorito: "Legherei Roberto Insigne ad una sedia, ma il Napoli può riprenderselo. Ne parlerò con De Laurentiis"

Ernesto Vigorito, presidente del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"C'è grande rimpianto per ciò che è successo, adesso stiamo rimettendo insieme la passione e la voglia per ripartire per un campionato che ci veda competitivi.

Su Roberto Insigne: credo sia stato uno dei migliori calciatori che abbiamo avuto, di grande correttezza e attaccamento ai colori. Ha portato il brio di napoletanità che fa benissimo.

Se dovessi decidere per queste cose da solo lo legherei ad una sedia a Benevento. Il Napoli ha il diritto di riprenderselo, vediamo se riusciamo a trovare un accordo. Non ne ho ancora parlato con De Laurentiis o Giuntoli. Lui vuole restare a Beneveneto nopnostante ami la città di Napoli.

Su Maggio: Christian ha dato dimostrazione di estrema professionalità. Ha avuto una stagione travagliata, non ha potuto dare ciò che ci aspettavamo".