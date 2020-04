Belotti-Napoli, Tuttosport: inserimento dell'Everton, Ancelotti pronto ad offrire 60 milioni

Ultimissime calciomercato Napoli. La società azzurra continua ad essere alla ricerca di una prima punta in vista della prossima stagione. Con Milik sul piede di partenza, sono diversi i profili che piacciono al tecnico Gattuso: uno di questi è sicuramente Andrea Belotti ma la concorrenza per il Gallo è serrata. Ecco le ultime da Tuttosport:

Mercato Napoli, su Belotti spunta l'Everton

"Gattuso lo ha chiesto al suo presidente per completare il Napoli, ma anche Inter e Roma lo corteggiano in maniera spavalda. All’estero c’è l’Everton di Ancelotti, che si appresta a fare l’offerta più interessante: 60 milioni in contanti, si sussurra. Più altri club di Premier e della Liga".