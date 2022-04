Belotti-Napoli, c'è qualcosa? Tuttosport: interesse dagli azzurri e da altri cinque club

Tra Andrea Belotti e il Torino non è ancora finita. Ma la mancanza di garanzie sul futuro non sta turbando, in queste settimane, le parti in causa come racconta Tuttosport.

Belotti-Napoli, c'è qualcosa?

Come racconta Tuttosport, dirimere al più presto gli ultimi banchi di nebbia intorno alla situazione contrattuale del proprio capitano e bomber risulta fondamentale per il Torino.

"Nessun ultimatum nei confronti dell'entourage del giocatore: arrivati a questo punto dello stallo, un paio di settimane in più o in meno non fanno la differenza. Intanto Belotti incassa lusingato il più o meno acclarato interesse di tante piazze, da Napoli a Roma e da Firenze a Bergamo, in Italia, ma anche da club esteri come West Ham e Atletico Madrid, negli ultimi giorni"

