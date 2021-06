Basic ha detto sì al Napoli, Gazzetta: si può chiudere in pochi giorni a titolo definitivo! Le cifre

Mercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport Toma Basic, 24 anni, centrocampista del Bordeaux, ha detto si al Napoli. Il ds partenopeo Cristiano Giuntoli è in contatto coi dirigenti francesi per arrivare ad un accordo, possibilmente, in tempi brevi. Il club azzurro, secondo la rosea, lo vorrebbe in prestito con l’obbligo di riscattarlo il prossimo anno. Dall’altra, c’è il Bordeaux che vorrebbe cederlo a titolo definitivo, avendo la necessità di fare cassa.

Calciomercato Napoli, c'è l'ok di Basic

La strategia del ds napoletano, secondo Gazzetta, tiene conto soprattutto delle difficoltà del club francese e, dunque, starebbe trattando l’eventuale cifra per l’acquisto del cartellino a condizioni più vantaggiose. Il giocatore viene valutato 10 milioni di euro, ma Giuntoli è pronto a chiudere per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro. La questione è allo studio dei dirigenti francesi che, secondo indiscrezioni, starebbero soltanto prendendo del tempo in attesa di qualche offerta migliore. Ma il dirigente partenopeo si è già garantito l’ok del giocatore al trasferimento e, quindi, si tratta soltanto di costringere il Bordeaux alla resa che, a quanto pare, dovrebbe essere imminente.