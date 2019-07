Baselli al Napoli? Tuttosport: De Laurentiis lo valuta troppo poco, continuerà a trattare col Torino per l'affare Verdi

Il Napoli continua a chiedere per cedere l’attaccante Simone Verdi ben 25 milioni di euro. Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, ieri sera i vertici del Napoli ribadivano le loro richieste a chi cercava di annusare il prezzo dell’attaccante: 25 milioni, non uno in più, ma neanche uno in meno.

Daniele Baselli è un calciatore italiano, centrocampista del Torino e della Nazionale

Verdi-Torino, Baselli nell’affare?