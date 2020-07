Notizie calcio - Tanti calciatori del Bari in bilico per la prossima stagione di Serie C. Intanto, la società dovrà accorciare la rosa (attuale di 24 calciatori) arrivando fino a 22. I giocatori in lista per la prossima stagione potranno essere infatti massimo 22. In bilico il futuro di Costa, D’Ursi e Folorunsho. I tre calciatori sono di proprietà del Napoli ed erano arrivati con la formula del prestito biennale fino al 2021.