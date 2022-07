Bargiggia svela: "Koulibaly, si fa largo l'ipotesi del rinnovo col Napoli a mercato finito! 'No' secco alla Juve"

Calciomercato Napoli - Novità sul futuro di Koulibaly al momento non ce ne sono, ma si fa largo la possibilità che il Napoli tratti il rinnovo anche durante la prossima stagione. Quindi, a mercato finito. L'unica certezza è il 'no' alla Juventus.

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato:

Koulibaly potrebbe rinnovare con il Napoli a mercato finito?

"Confermo questa notizia. In casa Juve si è scatenata un'asta per De Ligt e Koulibaly è il primo nome chiesto da Allegri per sostituire l'olandese. Il senegalese, tuttavia, ha deciso di non accettare la futura offerta bianconera per rispetto del Napoli".