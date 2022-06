Bargiggia su Fabian: "Scontri col Napoli, approccio duro del club! Rischia d'essere escluso dal progetto"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato.

Per quanto riguarda Fabian Ruiz, negli ultimi giorni si è parlato di un possibile scambio con De Paul con l'Atletico: se non dovesse rinnovare, sarebbe una soluzione valida, in seguito al muro contro muro della società con il calciatore?

"Confermo tale filosofia del Napoli e questi scontri con il giocatore. La società, infatti, sta avendo un approccio duro con Fabian. Quest'ultimo guadagna circa 1 milione 800.000 mila euro. I suoi agenti non hanno mai effettuato un richiesta di rinnovo, ma se dovessero, chiederebbero sicuramente un prolungamento di contratto con un ingaggio più elevato. Il calciatore, tuttavia, vuole lasciare la squadra, il Napoli dunque ascolterà delle offerte importanti, oppure sarà probabilmente relegato in panchina poiché sarà escluso dal progetto del club. È in atto un muro contro muro. Riporto l'interesse da parte dell'Arsenal e della Juve, anche se bianconeri non possono avanzare proposte da 30/40 milioni. Lo spagnolo vuole tornare in Liga, anche se non ha presentato alla squadra nessuna proposta ufficiale. Se il Napoli non dovesse cedere lo spagnolo, non sarà ingaggiato nessun altro centrocampista"