Bargiggia: "Senesi non entusiasma Giuntoli, 20 mln per sostituire Koulibaly"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Kim, Diallo, Acerbi: tanti nomi, ma ancora nessun acquisto? "Il campionato viene definito sulla base delle prime partite che si disputeranno. È sconsigliato procedere velocemente. Il Napoli ha deciso di stanziare circa 20 milioni di euro per il sostituto di Koulibaly, è chiaro che bisogna attendere per un obiettivo giovane e dal costo non troppo elevato. La clausola variabile di Kim è di 20 milioni, la società sta facendo delle riflessioni, oltre l'Inter e qualche pericolo dalla Premier. Il Napoli c'è, ma il coreano non ha ancora scelto il suo futuro: è un'operazione di mercato complicata".

Ci sono possibilità per Belotti al Napoli? "Non è vicino a nessun club, non ha chiuso per il Monaco. Non è un ragazzino, guadagna tanto e non è quindi un profilo gradito dal Napoli".

Per quanto concerne Senesi, ci sono stati contatti con la società azzurra? "È un calciatore che non entusiasma tanto Giuntoli. È molto bravo, ma lento, è una pista attualmente non percorribile. C'è molta confusione sul mercato, è tutto un rincorrersi. Marcos non piace particolarmente al club azzurro".

Più Inter o Juve per Milenkovic "Non è mai stata una prima scelta di nessuna delle due squadra. Il giocatore è stato appetibile per il suo contratto in scadenza. L'Inter però potrebbe virare su Demiral, in un'operazione che include anche Pinamonti, in direzione verso l'Atalanta. I nerazzurri hanno perso Bremer: ci sono state valutazioni anche per Kim"