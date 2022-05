Il collega Paolo Bargiggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli attraverso i suoi canali social:

Come vado spiegando da settimane, il Napoli non aveva chiuso e non ha chiuso con il Getafe per Olivera. In ogni caso resta il primo obiettivo nonostante le dichiarazioni dalla Spagna. Il club aspetta almeno altri 10 giorni ma è vigile anche su Cambiaso.