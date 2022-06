Bargiggia: "Meret? Il Napoli ha preso questa decisione"

Calciomercato Napoli - Paolo Bargiggia ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ilnapolionline sul mercato degli azzurri.

Ecco le dichiarazioni di Bargiggia:

"Il Napoli da tempo tratta il rinnovo di Meret e non è detto sarà il titolare, oppure verrà ceduto in prestito. Il club azzurro cercherà un portiere capace di saper giocare con i piedi come ha chiesto Spalletti, in Italia all’estero. La sensazione è che i partenopei, non potendo spendere, stiano alla finestra. La novità nelle ultime ore è che per il rinnovo di Meret ci sono delle difficoltà, legati non tanto alle cifre, ma ai bonus e soprattutto sulle commissioni da dare al suo agente. L’idea del Napoli è di avere due portieri titolari, con la possibilità di avere Meret e un altro forte, per giocarsela alla pari".