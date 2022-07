Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, ha scritto un post sui social:

“Il Torino ha fatto un sondaggio con il Napoli per Meret. Al momento il giocatore è incedibile e, contrariamente a quanto qualcuno scrive, non sta spingendo per partire. Sarà ceduto eventualmente solo se ci saranno due valide alternative e la richiesta sarà di 20mln”.