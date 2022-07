Bargiggia: "Dybala? Il Napoli sarebbe entrato in gioco solo a fine agosto. ADL vuole 130 mln per Osimhen"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Per quanto riguarda Dybala e la clausola sul contratto con la Roma? "La Joya si è tenuto una scappatoia. È chiaro che tra le tre proposte presentate, il calciatore ha firmato per la squadra che gli offriva un ingaggio più elevato. Il Napoli sarebbe entrato in gioco soltanto a fine agosto, se Paulo fosse stato ancora svincolato. Bisogna rendersi conto che l'argentino è un calciatore che entusiasma esclusivamente il campionato italiano, ma non gli altri tornei europei. È necessario essere lucidi, non ci si può accapigliare per un calciatore come Dybala".

Come giudichi le dichiarazioni di Bernardeschi, in seguito al suo trasferimento al Toronto? "Le sue parole sono poco veritiere. Bernardieschi mi ricorda un po' Dybala. È sempre motivato da scelte economiche, deve ringraziare l'avvocato Bozzo per il trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus. Negli anni successivi quando si parlava di rinnovo con la Juve, Federico pretendeva un ingaggio da 6 milioni, ma alla fine si è trovato rimbalzato. Nessuno comunque in Italia gli ha offerto la cifra da lui chiesta dopo l'addio alla Juve, cioè 4 milioni, ci sarà un motivo".

Se Osimhen dovesse essere ceduto, il Napoli ha un piano B? "Ad oggi non ci sono offerte per il nigeriano. La richiesta di De Laurentiis sarebbe di circa 130 miliioni. I piani ci sono, perché il Napoli non potrebbe mai farsi trovare impreparato sul mercato, ma attualmente non sono state presentate offerte".

Ounas out e Deulofeu in? "Sì, Deulofeu arriverebbe soltanto se Ounas dovesse essere ceduto. Attualmente l'operazione non si è conclusa, il Napoli non ha intavolato nessuna trattativa con l'Udinese".