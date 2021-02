Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, svela un retroscena di mercato ai microfoni di Canale 8:

"Il Napoli aveva in pratica definito l'acquisto di Barella. Cristiano Giuntoli offrì una cifra pari a quaranta milioni di euro, davvero tanti soldi. A frenare tutto fu lo stesso calciatore: 'Vi ringrazio per l'interessamento, ma non me la sento', le parole del centrocampista. Parole che gelarono il DS azzurro.