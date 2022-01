Secondo COPE, il Barcellona è in trattativa con l'Aston Villa per la cessione di Phil Coutinho.

Il Barcellona vuole cedere Coutinho

Il brasiliano si trasferirebbe in Inghilterra in prestito fino al termine della stagione. Il suo impiego è drasticamente calato con Xavi e l'ultima apparizione in campo del giocatore risale al 12 dicembre, con soli 9' giocati contro l'Osasuna.