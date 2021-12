Barcellona: colpo Ferran Torres, ha sostenuto le visite mediche

Il Barcellona si rinforza in vista degli impegni di stagione, quando la squadra di Xavi affronterà anche il Napoli in Europa League. Intanto, arrivano aggiornamenti di mercato. Perché il Barcellona ha chiuso il primo acquisto di gennaio, è Ferran Torres che ha già ha sostenuto le visite mediche con il club blaugrana. L'esterno offensivo è stato prelevato dal Manchester City, firmerà un contratto di cinque anni e mezzo e arriverà per una cifra di circa 55 milioni più bonus.

