Barcellona al lavoro per regalare a Xavi Aubameyang, ma l'Everton prova la beffa: il punto sulla trattativa

Ultime notizie calcio Napoli - Il Barcellona sul mercato sta lavorando in maniera importante per migliorare una rosa costantemente in difficoltà ed ora l'obiettivo è quello di mettere a disposizione di Xavi un centravanti. La priorità, in tal senso, è Aubameyang, in uscita dall'Arsenal, col quale è stato già trovato un accordo ma per accoglierlo è necessaria la cessione di Dembele. Per questo motivo starebbe provando ad inserirsi l'Everton, stando a quanto raccontato Sport, con il club di Liverpool che hanno già sondato il terreno tanto con l'entourage del calciatore quanto con i Gunners.