Da Verona - Offerta da 12 milioni di De Laurentiis per Barak: ecco quanto chiede l'Hellas

Calciomercato Napoli. Tra i tanti nomi accostati al Napoli c'è anche quello di Antonin Barak, centrocampista ceco dell'Hellas Verona che è seguito da tempo dal ds Giuntoli.

Dell'interessamento del Napoli per Barak ne ha parlato anche l'edizione odierna del Corriere di Verona, che ha svelato la cifra offerta da De Laurentiis per il centrocampista:

La storia avrebbe potuto essere un’altra se si fossero materializzate offerte concrete e ritenute adeguate per Barak. Il ceco ha siglato 11 reti nell’ultimo campionato, dopo le 7 in quello precedente. La sua quotazione, non inferiore ai 20 milioni, non è stata mai avvicinata, non ci sono state società che abbiamo presentato una proposta soddisfacente. Sfocata la traccia inglese del Tottenham, ci ha provato il Napoli, ma senza andare oltre i 12 milioni. Così Barak resta.