Calciomercato Napoli - Matteo Politano è rientrato nel mirino di diversi club italiani. Tra cui anche la Lazio di Maurizio Sarri come svela il Corriere del Mezzogiorno:

"E' molto richiesto sul mercato. La Lazio di Sarri si è fatta avanti, anche se il Napoli non è disposto a trattare se non con cash e per una cifra vicina ai 20 milioni di euro".