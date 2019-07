Auriemma su Tuttosport: "Il Napoli sonda ogni pista, anche quelle apparentemente impossibili: sono tre i big contattati per l'attacco"

Ultimissime calciomercato Napoli - Il collega Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport in merito alle trattative di mercato del Napoli:

"A tenere tutti col fiato sospeso è il Napoli che pare scatenato sul mercato. Il ds Giuntoli intrattiene contatti, si informa, viaggia, poi esamina, valuta e decide di comune accordo con l’allenatore. La catena di montaggio azzurra non lascia nulla a caso e per questo il Napoli sonda ogni pista, anche quelle apparentemente impossibili. Come quella che porta a Romelu Lukaku, sfumata sul nascere, a dimostrazione del fatto che il Napoli un attaccante lo cerca eccome. Piace Mauro Icardi che mette d’accordo tutti ma non è l’unico della lista: Rodrigo del Valencia non è mai uscito dai radar, tanto che c’è chi è pronto a giurare che il viaggio di Giuntoli in Spagna non abbia avuto come obiettivo James Rodriguez ma proprio Rodrigo. In Spagna sono certi che il Napoli si spingerà molto per arrivare al 28enne brasiliano naturalizzato spagnolo: 50 milioni sull’unghia".