Auriemma su Tuttosport: "Everton è stato proposto al Napoli, c'è però il nodo legato alla proprietà del cartellino"

Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive dell'interesse del Napoli per il brasiliano Everton: "Quest’ultimo, anch’egli attaccante esterno, era stato proposto al Napoli, che aveva inizialmente glissato, per poi contattare il Gremio 10 giorni fa (dopo aver perso Pepè) formulando una prima proposta, poi declinata. “È di poco inferiore ai 40 milioni e pertanto non sufficiente”, aveva comunicato il club di Porto Alegre agli intermediari. Il Gremio possiede solo il 50% del cartellino del ragazzo e quindi spera, senza fretta, che arrivino proposte più vantaggiose".