Auriemma su Tuttosport: "Domani Giuntoli a Istanbul per chiudere con Elmas: operazione congiunta alla cessione di Rog"

Ultime notizie calciomercato Napoli. Si avvicina sempre di più il colpo Elif Elmas dal fenerbahce per il Napoli. L'affare dovrebbe concludersi a stretto giro per una cifra vicina ai 19 milioni di euro.

ELMAS-NAPOLI: SI CHIUDE

Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport fa il punto della situazione sul calciomercato del Napoli: "Rog e Verdi hanno giustificato il prezzo che De Laurentiis (in tribuna col patron giallorosso Vigorito) chiede: 20 milioni di euro a testa. Il ds Giuntoli ha seguito il test con il Benevento e domani dovrebbe spostarsi a Istanbul per definire con il Fenerbache la trattativa per Elmas: 16 milioni cash più 3 di bonus al club turco. Operazione che verrà definita congiuntamente a quella di Rog, richiesto anche in Bundesliga (Schalke ed Eintracht), ma sul quale alla fine potrebbe spuntarla il Genoa. Però i tifosi del Napoli hanno un solo desiderio: James Rodriguez: trattativa è in stand by, perché Florentino Perez non intende cederlo (per il momento) in prestito con diritto di riscatto: chiede 42 milioni più bonus".