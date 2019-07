Auriemma su Tuttosport: "Contatto tra ADL e l'entourage di Lukaku: il patron vuole capire se ci sono margini per inserirsi nell'affare"

Ultimissime calcio Napoli di mercato - Sulle pagine di Tuttosport, il collega Raffaele Auriemma racconta un retroscena che riguarda il Napoli per Lukaku

Lukaku-Napoli, retroscena di mercato

"A conferma di quanto il Napoli sia interessato a una punta centrale di peso, giovedì il patron ha contattato pure l’entourage di Romelu Lukaku, il 26enne gigante belga del Manchester United. Il presidente ha chiesto ragguagli sulla trattativa con l’Inter per capire se ci sono margini d’inserimento per il Napoli. Ma un’altra punta centrale arriverà da Ancelotti, solo se il club troverà una sistemazione per Lorenzo Insigne, dal quale De Laurentiis ha confessato di aver ricevuto la richiesta di essere ceduto, diverse volte, anche pochi giorni prima dello scorso 1° maggio, quando ci fu il chiarimento con Ancelotti. Finora non sono arrivate offerte per Lorenzinho e si attende che il Psg venda Neymar, in modo che il ds Leonardo possa portare al Napoli la somma che reclama per il suo talento"