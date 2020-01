Auriemma annuncia: "Rodriguez al Napoli, accordo raggiunto! Il Milan abbassa le pretese"

Ultimissime calcio Napoli - Rodriguez Napoli. "Sono ore febbrili per il mercato del Napoli e Gattuso è sceso in campo in prima persona per arrivare ai rinforzi che gli occorrono per migliorare la stagione del Napoli. Con il ds Giuntoli ha aperto la trattativa con il Milan per l’arrivo di Ricardo Rodriguez fin da subito in maglia azzurra. Il nazionale svizzero con Gattuso al Milan ha giocato 70 partite ed è stato il secondo allenatore che lo ha utilizzato di più nella sua carriera (con Hecking al Wolfsburg ha collezionato 136 presenze) ed è per questa ragione che Gattuso sta insistendo.

Ricardo Rodriguez

Roriguez Napoli: Gattuso preferisce uno di esperienza rispetto a Tsimikas

Rodriguez Milan - Ringhio sa bene che si sta giocando la conferma per la prossima stagione ed è per questa ragione che cerca calciatori affidabili ed esperti, piuttosto che giovani provenienti da campionati non di prima fascia. Il Napoli ha da tempo le mani su Tsimikas, ma a questo punto l’operazione di acquisto dell’esterno mancino dell’Olympiacos potrebbe slittare a giugno.

Rodriguez Milan: l'accordo tra i club

Notizie Milan ultimi minuti di oggi - Tutto su Ricardo Rodriguez, quindi, e il Milan ha anche accettato di cedere il calciatore in prestito oneroso per 6 mesi con il diritto e non l’obbligo di riscatto a favore del Napoli. Ora le due società devono accordarsi solo sulla cifra.