Auriemma annuncia: "De Laurentiis ha in mente il ritorno di Sarri, altri 4 nomi in lista post Spalletti"

Calciomercato Napoli - Ultime di calciomercato sul Napoli riguardo la questione allenatore. Resta in bilico il futuro di Luciano Spalletti che non ha ancora garanzie per un futuro al Napoli. Intanto, arriva la rivelazione di Raffaele Auriemma sull'allenatore.

Prossimo allenatore Napoli: annuncio di Auriemma

Queste le parole di Raffaele Auriemma sul prossimo allenatore del Napoli calcio:

"Il Napoli e Spalletti costretti a camminare ancora insieme, anche se De Laurentiis ha in mente anche altri allenatori: De Zerbi, Italiano (ha una clausola da 10 milioni), Sarri, Gasperini ma soprattutto Emery".