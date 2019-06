Atletico Madrid su James? Gazzetta: Florentino non rinforzerebbe mai la concorrente cittadina, sarebbe meglio disposto nei confronti di De Laurentiis

Sul trequartista colombiano del Real Madrid James Rodriguez, sempre concentrato sulla Coppa America, rimbalzano varie voci che potrebbero dare fastidio al Napoli. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Fra le altre una che vedrebbe il Cholo Simeone interessato al fantasista. Se fosse fondata la notizia, per assurdo, potrebbe essere anche positiva per il Napoli. Infatti il Real non rischierebbe mai di rinforzare la diretta concorrente cittadina e dunque Florentino Perez sarebbe meglio disposto nei confronti di De Laurentiis. Di certo c’è la volontà del giocatore di tornare a lavorare con Ancelotti, che gli ha fatto vivere a Madrid la stagione migliore della sua carriera"