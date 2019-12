Dalla Spagna - Atletico Madrid a caccia di una punta: occhi anche su Mertens e Cavani!

Ultime notizie mercato Napoli - Sta entrando nel vivo la sessione di mercato di gennaio in tutta Europa e tra le squadre maggiormente attive c'è certamente l'Atletico Madrid, a caccia di rinforzi da regalare a Simeone per migliorare una stagione fino a questo momento troppo altalenante. L'obiettivo della dirigenza spagnola è quello di portare a casa un attaccante ed a tal proposito sono diversi i profili messi nel mirino. Il primo della lista è Edinson Cavani, seguito però a ruota da Krzysztof Piatek, in uscita dal Milan dopo l’arrivo in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, e Dries Mertens del Napoli, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2020 e che ha costi decisamente alla portata. Più defilati, poi, Paco Alcacer del Borussia Dortmund e Patrick Cutrone del Wolverhampton, con quest'ultimo che piace soprattutto per i suoi margini di miglioramento e per la sua giovane età.

Mertens del Napoli nel mirino dell'Atletico Madrid