Atletico Madrid, Cerezo: "Abbiamo fatto un aumento di capitale per acquistare i migliori calciatori"

Calciomercato Napoli - Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle prossimo mosse di mercato del club. Tra i nomi accostati all'Atletico Madrid c'è anche quello di Dovbyk che piace anche al Napoli:

"Oggi per competere con le migliori squadre di Spagna e d'Europa abbiamo bisogno di grandi giocatori e per comprarli, abbiamo bisogno di soldi. Ed è per questo che abbiamo effettuato un aumento di capitale per costruire una grande squadra che possa competere in Champions League, Coppa e la Liga".