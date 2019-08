L'Atletico Madrid era in fase avanzata per Rodrigo, attaccante del Valencia, per una cifra di 55 milioni più 5 di bonus. Secondo quanto riferito da Marca, però, la trattativa ha subito un brusco stop. L'attaccante al momento è tornato ad allenarsi con il suo club. Dovesse saltare definitivamente si potrebbe ipotizzare anche un ritorno di fiamma per James Rodriguez del Real Madrid.