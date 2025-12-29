Atalanta, Samardzic via a gennaio? Due club di A lo cercano

Calciomercato - L’errore nel finale contro l’Inter è ancora vivido nella memoria dei tifosi, ma il futuro di Lazar Samard?i? potrebbe presto allontanarsi da Bergamo. Il trequartista serbo, protagonista a fasi alterne con l’Atalanta, è finito al centro di nuove voci di mercato di gennaio.

Calciomercato Serie A, novità Samardzic

Nella prima metà di stagione Samardzic non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nello scacchiere nerazzurro. Le occasioni concesse sono state limitate e questo scenario ha aperto interrogativi sul suo futuro immediato. L’ipotesi di una partenza durante la sessione invernale non è più soltanto una suggestione.

Secondo le ultime indiscrezioni, due club di Serie A starebbero monitorando con attenzione la situazione. In prima fila c’è la Fiorentina, che segue da tempo il profilo del centrocampista offensivo e che avrebbe inserito nella propria lista anche Brescianini, altro elemento della rosa dell’Atalanta. I viola valutano possibili rinforzi sulla trequarti e Samard?i? rappresenta un’opzione concreta.

Attenzione anche alla Lazio, alla ricerca di qualità tra le linee. Il club biancoceleste starebbe valutando più profili nerazzurri: oltre a Samard?i?, infatti, piace anche Daniel Maldini, segnale di un interesse mirato verso giocatori capaci di dare imprevedibilità alla manovra offensiva.

In casa Atalanta non è stata ancora presa una decisione definitiva. La dirigenza valuterà nelle prossime settimane se puntare ancora sul talento serbo o aprire alla cessione, considerando sia le esigenze tecniche sia le opportunità che il mercato potrebbe offrire. Gennaio si avvicina e il futuro di Samard?i? resta uno dei temi caldi in casa nerazzurra.