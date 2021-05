Atalanta, Percassi conferma: "Gasperini resta con noi"

Calciomercato - Niente Gian Piero Gasperini in casa Atalanta nell'ultima conferenza pre-partita della stagione, la società nerazzurra ha scelto di mandare in sala stampa Luca Percassi, a.d. della società nerazzurra. Di seguito i passaggi più interessanti.

"La scelta di fare io la conferenza e non mister Gasperini è stata presa dalla società per ringraziare tutto lo staff dell'Atalanta per quanto di straordinario stanno facendo, qualcosa che rimarrà nella storia della società. Il tecnico resterà con noi".