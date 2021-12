Sky - Atalanta, colpo Boga nel giorno di Natale! Atteso per le visite mediche, cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Primo colpo in Serie A: si infiamma la sessione invernale nel giorno di Natale. Secondo quanto infatti riferisce SkySport, l’Atalanta, rivale del Napoli per un posto in Champions League, ha praticamente chiuso per Jeremie Boga del Sassuolo.

Calciomercato, l'Atalanta chiusa per Boga

Un giocatore, come noto, monitorato da tempo anche dal Napoli e nome caldo anche in vista di una possibile partenza di Lorenzo Insigne in scadenza contrattuale. Ma nulla da fare: eventualmente, la società partenopea dovrà guardare altrove. L'affare è praticamente chiuso su una base di 22 milioni di euro più bonus. L’attaccante è atteso a Bergamo nelle prossime ore per le visite mediche.