Calciomercato Napoli - Timothy Castagne, terzino dell'Atalanta, è stato spesso accostato al Napoli nelle ultime sessioni di calciomercato. Il belga ai microfoni di Rtbf ha rilasciato alcune dichiarazioni: "In Italia sto bene: la vita è simile al Belgio. Ma se dovessi scegliere una destinazione futura, opterei per l’Inghilterra: non ho una squadra preferita, della Premier League mi piace lo stile di gioco"