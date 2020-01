Asse di mercato Empoli-Napoli, Gazzetta: non solo Tutino e Ciciretti, c'è un calciatore che finirà al Bari

Ultimissime calcio Napoli - L’Empoli sta rinnovando il parco giocatori da affidare al tecnico Roberto Muzzi. Ed è partita una vera rivoluzione che riguarda anche il Napoli, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Le novità più corpose sono in arrivo nel reparto offensivo. Nell’ambito di una operazione molto articolata condotta insieme a Napoli e Verona (che non a caso stanno definendo l’affare Amrabat-Rrahmani), portata avanti anche ieri a Milano dal d.s. Pietro Accardi, l’Empoli ha ormai trovato la quadra. Lo scatto decisivo per l’ambito Gennaro Tutino è andato in porto: l’attaccante lascia l’Hellas, torna a Napoli e da qui viene dirottato in Toscana insieme a Ciciretti. In cambio lascia Empoli l’altro trequartista Karim Laribi, che da Napoli viene smistato al Bari"