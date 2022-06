Assalto Arsenal per Osimhen! Gazzetta: i Gunners preparano l'offerta entro giugno

Dopo Haaland al Manchester City ed il Liverpool che ha preso l’uruguaiano Nunez, per 75 milioni più bonus che possono far lievitare fino a 100 il costo, l'Arsenal piomba su Victor Osimhen come racconta la Gazzetta dello Sport.

Assalto Arsenal per Osimhen

100 milioni di euro. Proprio le cifre che vuole spostare De Laurentiis, racconta il quotidiano:

"Serve però che fra l’Arsenal, che starebbe per preparare l’assalto, e il Manchester United, altra concreta pretendente, almeno una ritenga Osimhen un vero crack per investire quelle cifre. E la potenza di testa del giocatore, molto apprezzata in Inghilterra, potrebbe essere uno dei fattori decisivi sull’investimento: è da stimare che entro giugno la faccenda prenderà una sua piega. E se arrivasse un’offerta irrinunciabile, il Napoli oltre a realizzare una notevole plusvalenza avrebbe il tempo per muoversi con competitività sul mercato"

