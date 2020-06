AS, Valle a CN24: "Ferran Torres-Napoli, gli azzurri non sono in cima alle preferenze del calciatore! Per Callejon-Valencia due problemi"

Ultime mercato Napoli - Il giornalista di AS Conrado Valle è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La situazione di Ferran Torres al Valencia? Il calciatore ha avuto delle difficoltà sul rinnovo contrattuale, non si profila una prosecuzione del rapporto perciò il Valencia vorrà monetizzare la sua cessione: il Napoli al momento non è in cima alle preferenze del calciatore, lo sarebbe restare nel campionato spagnolo oppure andare in Premier League che ha una forza economica diversa. Quanto vale il calciatore in scadenza nel 2021? La clausola è di circa cento milioni, ma credo che nella sua situazione possa valere tra i venti ed i quaranta milioni di euro. José Callejon? In Spagna si parla di un suo ritorno, ma per quanto riguarda il Valencia il problema è duplice: la sua età, dato che è un classe 1987, nonché l’aspetto economico perchè il Valencia vorrebbe calare il proprio monte ingaggi”