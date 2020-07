Ultime calcio - Thomas Partey è molto vicino al rinnovo con l'Atlético Madrid. Il calciatore sembrava vicino alla Premier, in particolare all'Arsenal, ma sembra tutto essere svanito. Il club metropolitano ha offerto più del doppio dell'attuale ingaggio con clausola da 100 milioni e il calciatore, secondo Ghana Soccernet, sta per firmare. Thomas è stato accostato anche al Napoli poco tempo fa nell'eventuale trattativa per Milik.

