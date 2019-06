AS - Real Madrid, l'annuncio di Mendy slitta! Ulteriori esami per l'infortunio all'anca

Ferland Mendy, terzino del Lione, era finito anche nel mirino del Napoli. Sul calciatore però ora c'è il Real Madrid che era anche pronto ad annunciarlo in queste ore, ma c'è stato un ritardo dovuto a un infortunio che Mendy si porta indietro da tempo. Stando ad AS, il giocatore ha dovuto sostenere ulteriori esami clinici per capire se potrà recuperare pienamente dall'infortunio all'anca. Se non verranno riscontrati problemi a lungo termine, l'ufficializzazione del calciatore slitterebbe a lunedì.