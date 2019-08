AS - La Juventus si inserisce per Neymar! Offerti Dybala e soldi, ma servono cessioni

Neymar Juve è fatta? La Juventus si inserisce nella corsa all'attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain Neymar. Secondo l'edizione online del quotidiano spagnolo AS, la società bianconera si sarebbe inserita eccome nella corsa al brasiliano, conteso da Barcellona e Real Madrid: Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, sarebbe direttamente in contatto con Leonardo, la sua controparte nel PSG.

Neymar Juve, offerto Dybala!

Calciomercato -Le cifre? Fonti interne alla trattativa assicurano che si parte da una base formata da "Dybala più un sacco di soldi": circa 100 milioni di euro, se Dybala avesse un prezzo di altri 80. In ogni caso, per affrontare l'operazione, la Juventus dovrebbe cedere tre calciatori: Mario Mandzukic, Daniele Rugani e Blaise Matuidi per circa 85 milioni di euro totali.