As - James, Eriksen o Lo Celso all'Atletico in caso di cessioni di Correa e Kalinic

Secondo i colleghi di As, quotidiano spagnolo, l'Atletico Madrid è in cerca di nuovi calciatori nel caso in cui vadano via sia Kalinic che Correa. I due hanno diverse proposte e se i Colchonerso li venderà si tufferà su uno di questi tre nomi: James Rodriguez del Real Madrid (piace molto anche al Napoli), Eriksen del Tottenham e Lo Celso del Betis. Anche Fekir era nella lista, ma sarà un giocatore del Betis Siviglia. James piace molto all'Atletico, ma non c'è alcun accordo tra i due club. Il calciatore sarebbe ben felice di vestire la maglia biancorossa, ma non tutti, a Madrid, sarebbero felici del suo approdo. Ha lo stesso ruolo di Joao Felix e sulla trequarti Simeone vorrebbe lanciare Lemar.