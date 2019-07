AS - James blocca il mercato in entrata del Real Madrid: Zidane non ci punta, il ko di Asensio cambia tutto

Il mercato del Real Madrid è diventato un labirinto, a partire da un nuovo ospite che si è aggiunto ieri al gruppo di Zinedine Zidane: James Rodríguez. Come raccontano gli spagnoli di AS, il colombiano per ora resta al Real Madrid dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco.

James Rodriguez-Napoli, Real irremovibile sulle cifre

Dal Bernabéu hanno richiesto 42 milioni di euro per cedere James a titolo definitivo, ed il Napoli e l'Atletico Madrid per ora non chiudono l'operazione per motivi diversi: secondo AS, mantenere James in rosa potrebbe essere una battuta d'arresto per la pianificazione futura del Real.

Motivo? James è un giocatore su cui Zidane non conta, e soprattutto una sua eventuale cessione potrebbe sbloccare fondi per finanziare il mercato in entrata. Tuttavia l'infortunio di Asensio ha aperto opportunità per il colombiano, definito 'un acquisto insperato' per il Real Madrid.