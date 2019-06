AS - Fabián-Real Madrid, per Ancelotti è intoccabile! De Laurentiis vuole tenerlo almeno un altro anno, contatti Real-agenti

James Rodriguez e il Napoli sembrano essere promessi sposi, ma Florentino Perez vuole prendere De Laurentiis per la gola. Ecco che inserisce nella trattativa per il colombiano anche Fabian Ruiz, come specificato da AS: il quotidiano spagnolo riferisce che l'under 21 del Napoli ha colpito Florentino e gli osservatori del Real Madrid.

Real Madrid-Fabian: la posizione del Napoli

De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di cederlo: non c'è clausola rescissoria per Fabián, per Ancelotti è "intoccabile" e l'idea di De Laurentiis è di rimanere con lui per almeno un altro anno, anche se il Real Madrid potrebbe provare a cambiare i suoi piani: già sono stati avviati i contatti con la You First Sports, agenzia di Fabian.